Corriere dello Sport – da Laurienté a un 10 si decide la strategia

(Di lunedì 29 luglio 2024) 2024-07-29 12:15:12 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: ROMA – Fine dell’impasse, forse. Baroni aspetta il rientro del diesse Fabiani, da oggi di nuovo a Formello, per mettere a punto le mosse finali del mercato. Sono sempre stati in contatto, si rivedranno per la prima volta dopo la conclusione del ritiro. Il vertice servirà per fare un po’ di chiarezza in mezzo a un elenco di nomi di tutti i tipi e di tutti i prezzi. Ci sono quotazioni crescenti e calanti ogni giorno. Innanzi tutto, va deciso se confermare l’intenzione di aggiungere un attaccante esterno o se aggiungere un 10. Baroni ha provato Guendouzi da trequartista nel 4-2-3-1 anche perché Dele-Bashiru era in ripresa da un problemino fisico e Castrovilli sta seguendo un piano di preparazione specifico.