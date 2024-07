Come fare un perfetto messy summer bun il raccolto imperfetto dell’estate

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’estate è il momento ideale per sperimentare con acconciature facili e alla moda, e ilbun è la scelta perfetta per chi cerca un look rilassato ma chic. Questospettinato, apprezzato da star e influencer, è diventato un vero e proprio trend estivo per la sua semplicità e il suo fascino casual. Vi raccomandiamo Cos'è efunziona il metodo CWC o del doppio balsamo per lavare i capelli Perché scegliere ilbun? Ilbun è un’acconciatura versatile che si adatta a diverse occasioni, dal giorno in spiaggia a una serata informale con amici.