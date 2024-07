Calciomercato Cesena il doppio innesto è servito | i dettagli sulle operazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilè una delle squadre più attive sul. Il club è reduce dalla bella promozione in Serie B e non ha intenzione di farsi trovare impreparata per la stagione 2024/2025. La dirigenza è scatenata sul fronte trattative ed è pronta a definire altre duein entrata. Secondo le ultime notizie è in dirittura d’arrivo la trattativa per Mirko Antonucci. Nelle ultime ore è arrivato il via libera dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto o obbligo in caso di promozione.