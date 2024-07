Avellino la neosindaca Nardi presenta la Giunta | cinque uomini e due donne

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) “E’ stata una scelta ambiziosa, nell’esclusivo interesse della città. Mi avvarrò di competenze specifiche, che serviranno a far partite nel migliore dei modi la macchina comunale e l’amministrazione cittadina. Una squadra di governo con figure di spicco, personalità scelte nel mondo delle professioni, delle Università, della pubblica amministrazione e del management d’impresa, per connotare questa nuova stagione amministrativa”. Così la sindaca di, Laura Nargi, che questa mattina in Consiglio comunale hato la nuovache la affiancherà al governo del capoluogo. L’esecutivo di Piazza del Popolo sarà composto da Marianna Mazza, della lista Davvero, quale nuova vicesindaca, e da una squadra di tecnici “di alto valore professionale e dalle elevate competenze, fortemente impegnati per la realizzazione del programma elettorale dell’amministrazione Nargi”.