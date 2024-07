Anticipazioni Il Dottor Alì Finale | Doruk E Harika Si Sposano!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 29 luglio 2024)IlAlì,sono felici insieme e per loro arriva il lieto fine. Una fotografia appesa a casa di Alì dimostra che i due si sono sposati! IlAlì sta proseguendo in Italia, mentre in Turchia è già andata in onda l’ultima puntata. I telespettatori hanno definitivamente salutato il medico e tutti i suoi colleghi nel 2021, con una sorpresa che ha visto un bel lieto fine per diversi protagonisti. Tra questi, anche, che hanno l’opportunità di vivere la loro bella storia d’amore. Ma ecco che cosa sta per succedere.IlAlì,si dichiarano al matrimonio di Alì! IlAlì è giunto al termine in Turchia, con unricco di colpi di scena. Nel corso delle puntate finali de IlAlì, al centro dell’attenzione c’è il matrimonio tra Alì e Nazli.