Volley Femminile Giovannini | Grandi obiettivi

(Di domenica 28 luglio 2024) Se anche Massimo Barbolini spende parole al miele per lei ("si è meritata questa convocazione e sono sicuro che avrà un ruolo importante") allora vuol dire che Gaia(foto) ha davvero un grande futuro davanti. Un futuro che comincia dalla Francia, da Parigi, dalle Olimpiadi che di fatto sono la prima vera esperienza al seguito della Nazionale per lei, nativa di San Giovanni in Persiceto ma modenese nella nascita e crescita pallavolistica. Classe 2001, schiacciatrice completa, forte in attacco e solida in ricezione, lapotrebbe anche giocare nel match che oggi, al mattino presto, vede l’Italia opposta alla Repubblica Dominicana. Caterina Bosetti infatti, titolare designata accanto a Myriam Sylla, ha subito un leggero affaticamento muscolare e potrebbe essere tenuta precauzionalmente a riposo.