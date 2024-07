Violenza di genere a Poggiomarino | voleva l’ultimo chiarimento arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 28 luglio 2024)di. “incontro non esiste”. Carabinieri arrestano 40enne. Coltello sequestratodi: i fatti – che ricordano eventi terminati in tragedia – si svolgono a. Come in quasi tutte le storie didi, si parte da una relazione finita e della volontà di lui di proseguirla, a tutti i costi. Sono le 21 e una donna chiede aiuto al 112. L’uomo, 40enne già noto alle forze dell’ordine, le ha mandato diversi messaggi e minaccia di ucciderla. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Napoli Passano pochi minuti e lo stalker è sotto casa dalla 36enne, armato di coltello. A a difendere la figlia c’è il papà che ha 60 anni. Tra i due nasce una colluttazione e la figlia, per salvaguardare l’incolumità del proprio padre, decide di entrare nell’auto dell’ex.