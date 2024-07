Vela | McHardie-McKenzie avanti dopo la prima giornata nel 49er a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Comincia con il piede giusto l’avventura di Isaac-William. I neozelandesi hanno infatti chiuso in testa alla classifica generale ladedicata alle gare di, specialità. Ottima la prova degli oceanici, abili a piazzarsi al primo postolaregata, per poi scendere al terzo nella seconda. Più difficoltosa la terza tranche, terminata in ottava casella e scartata da regolamento. Sono dunque 12 i punti ottenuti dal binomio, di cui 4 netti. Vicini poi gli irlandesi Robert Dickson-Sean Waddilove, secondi con 15 punti (5 netti) a seguito di tre regate da 9-4-1 con cui hanno arginato dai concorrenti dell’Uruguay Hernan Umpierre-Fernando Diz, terzi con 21 ( 7 netti)un 5-2-14.