Triathlon preoccupano ancora i valori della Senna a Parigi 2024 Cancellato l’allenamento di oggi

(Di domenica 28 luglio 2024) Lacontinua a destare non poche preoccupazioni alle Olimpiadi di. Il violento acquazzone scatenatosi nella giornata di venerdì e, in parte, anche in quella di sabato sta portando delle conseguenze importanti per ciò che concerne le gare di, tanto da portare l’organizzazione a cancellare la sessione di allenamento originariamente prevista per questo pomeriggio. Le ragioni, neanche a dirlo, sono legate alla balneabilità del fiume che, a seguito delle forti piogge del weekend, è tornata nuovamente al limite, con un aumento del rischio batteriologico dovuto all’afflusso di rifiuti. Non avendo le garanzie necessarie la Federazione Internazionale, di concerto con le autorità competenti locali, hanno così deciso in modo congiunto di annullare la “tappa di familiarizzazione”.