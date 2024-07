Rugby a 7 femminile già cinque qualificate ai quarti alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) È iniziato oggi il torneodia 7, che il 30 luglio assegnerà la medaglia d’oro. E in questa prima giornata si sono giocati i primi match della fase a gironi, con tutte le nazionali che sono scese in campo due volte. E si sono scritti già i primi verdetti. La pool A prende il via con una sfida tra una delle possibili candidate a una medaglia, il Canada, e un’outsider con poche chance, le Fiji. Ma nonostante ciò le canadesi soffrono e, alla fine, si impongono di misura 17-14. Decisamente più facile il match d’esordio delle favorite per l’oro, le neozelandesi, che si impongono 43-5 contro la Cina. Cinesi che sognano un “ripescaggio” come una delle due migliori terze e per farlo dominano la seconda partita, quella contro le Fiji battute nettamente 40-12.