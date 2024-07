Rugby a 7 femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 28 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Concluso il torneo maschile, va in scena daanche il torneodia 7, che il 30assegnerà la medaglia d’oro. Tante le squadre in corsa per il titolo, anche se Nuova Zelanda e Australia sono le favorite d’obbligo per la conquista dell’oro. Si inizia alle 15.30 con Irlanda-Gran Bretagna e si concluderà attorno alle 22.00 con il fischio finale di Nuova Zelanda-Canada la prima giornata della fase a gironi, dove ogni formazione scenderà in campo due volte. Vi saranno già tante sentenze in serata, anche se sarà domani che si decideranno definitivamente le qualificate ai quarti di finale e gli abbinamenti. PRIMA GIORNATAA 7Domenica 2815.30 Irlanda-Gran Bretagna 16.00 Australia-Sudafrica 16.30 USA-Giappone 17.00 Francia-Brasile 17.30 Fiji-Canada 18.00 Nuova Zelanda-Cina 19.00 Irlanda-Sudafrica 19.30 Australia-Gran Bretagna 20.