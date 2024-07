Promozione Jesina parte la stagione col raduno al Cardinaletti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 28 luglio 2024) Lunedì 29 luglio ore 18. 34 i convocati tra i quali alcuni giocatori della Juniores JESI, 28 luglio 2024 – Al via domani ladellache, al momento, come di diritto,ciperà al campionato didopo la retrocessione dal campionato di Eccellenza ‘conquistato’ con la sconfitta del 12 maggio al Carotti nella gara di play out contro il Monturano. Dalla pagina facebook dellacalcio apprendiamo: “Inizia ufficialmente domani 29 luglio la2024/25 della! Alle ore 18, al campo sportivo, mister Giorgini guiderà il primo allenamento di questa preparazione estiva. Si aggregheranno in Prima Squadra anche alcuni giocatori della Juniores”.