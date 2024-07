Parigi 2024 minacce social a presidente di Israele Herzog | arrestato un 15enne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Un quindicenne è statodalla polizia francese per leviaa Isaacdi, aper le Olimpiadi. Come scrive Le Parisien, il ragazzo aveva usato uno pseudonimo, e nel post chiedeva un attacco nei confronti delisraeliano, commentando in questo modo il suo arrivo Francia. La procura di Creteil, comune dell’Île-de-France, ha così aperto un’indagine, affidata al gruppo antiterrorismo del servizio di polizia giudiziaria dipartimentale di Val-de-Marne. Le indagini non si sono protratte a lungo perché “è illusorio credere che, poiché ci si nasconde dietro uno pseudonimo, non si possa essere trovati“, sottolinea sempre a Le Parisien una fonte vicina alle indagini.