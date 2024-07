Parigi 2024 | alcuni atleti stanno sostituendo il materasso al villaggio olimpico di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) I letti in cartone riciclato delsono stati molto dibattuti nei primi giorni delle Olimpiadi di, tanto da diventare anche un vero e proprio meme sui social. Non si tratta come sappiamo di una novità, in quanto lo stesso tipo di struttura – economica e sostenibile – era già stata proposta anche per i Giochi di Tokyo 2020. Non tutti gli inquilini deldi Saint-Denis siperò trovando a proprio agio con la soluzione proposta dagli organizzatori, lamentando soprattutto il poco comfort delcostruito con plastica alimentare, ritenendolo eccessivamente duro e non idoneo al riposo che un atleta dovrebbe avere in un contesto sacro come quello. Non a caso, in tanticercando di correre ai ripari.