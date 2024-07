Olimpiadi di Parigi 2024 tuffi | Bertocchi-Pellacani sono quarte nel sincro dei tre metri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Piazzano la quarta posizione, di grande carattere e determinazione Elenae Chiara. E' stata una finale combattuta, quella per il trampolinodei trefemminile. Segna una buona partenza allediper le Azzurre, che cercheranno il riscatto nelle gare prossime. I COMMENTI – Fonte federnuoto.it "Siamo tutte in forma. Allebisogna essere pronti a questo tipo di gare. Tutte saltano molto bene, comprese noi – spiega Chiara– Della prestazione siamo contente, però c'è chi è stato più brava. Così funziona lo sport". "Le australiane alla vigilia erano quotate come probabili argento – aggiunge Elena– Noi abbiamo saltato bene.