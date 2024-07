Olimpiadi di Parigi 2024 beach volley | Ranghieri-Carambula vincono per 2-1 sulla coppia olandese

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio– E' arrivata una grande vittoria all'esordio per Alexe Adrianalledi. Gli Azzurri delinfiammano l'arena all'ombra della Tour Eiffel. Il Team Tricolore ha battuto laolandere van De Velde e Immers per 2-1. Prima di loro, sono state le atlete tricolori a scendere in gara. Nel primo match in programma, Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno perso per 1-2 (22-24, 21-9, 14-16) con le spagnole Liliana/Paula. Nella giornata di ieri, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava sono stati superati per 2-0 (21-19, 21-18) dallaegiziana formata da Cherif e Ahmed.