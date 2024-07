Ngonge svela | la rivelazione su Conte e sul ruolo disegnato per lui

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Cyrilhato dei dettagli sul nuovo allenatore Antonioe sulche è statoper lui al Napoli. Il Napoli ha battuto per 4-0 l’Egnatia grazie alle reti di Kvaratskhelia, Politano, Simeone e. Un altro buon test per gli azzurri, che si preparano all’inizio della stagione previsto per il 10 agosto, quando gli azzurri affronteranno il Modena in Coppa Italia. Ha parlato ai microfoni di Radio CRC al termine della gara l’autore dell’ultimo gol azzurro del match, Cyril. La sua è stata probabilmente la rete più bella del match, con uno stupende cucchiaio a scavalcare il portiere avversario. Le parole disuha parlato delle sue impressioni su questa prima parte di ritiro, esprimendo grande gioia e entusiasmo: “È sempre un’emozione giocare davanti ai tifosi del Napoli, sono sempre belle sensazioni.