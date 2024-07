Milan si ferma Florenzi per l’infortunio al ginocchio | danno legamentoso e meniscale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilha reso noto che “Alessandroè stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni il giocatore tornerà in Italia per effettuare l’operazione”. Il terzino rossonero si è infortunato nel primo tempo dell’amichevole disputata questa notte a New York contro il Manchester City (3-2 per i rossoneri).stava cercando di contrastare Haaland, quando si è accasciato a terra dolorante. Lo staff è entrato in campo con la barella, maè riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe, zoppicando vistosamente., siperalSportFace.