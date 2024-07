Lecco è allarme afa | raffica di malori al lago in montagna e sulla Statale 36

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Troppo caldo,in, sule in strada. A causa delle temperature e, soprattutto, dell'umidità particolarmente elevata, in un mix che ha generato un'ondata di calore, diverse persone si sono sentite male. Molti iregistrati quest'oggi e i relativi interventi dei sanitari di Areu, fin dalla mattina, specialmente nei paesi di villeggiatura: a Bellano, si è sentito male un 68enne; a Casargo, all'Alpe di Paglio, è stata soccorsa una 54enne; a Dervio un uomo di 57 anni; a Barzio , alla stazione di partenza di valle della funivia via dei Piani di Bobbio una donna di 57 anni; al lido di Vercurago un 46enne; sul lungodiun 63enne.