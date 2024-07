La Us Aquila gestirà la palestra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo la convenzione con l’Auser per una serie di servizi destinati alla popolazione locale, l’altra mattina è stato firmato anche l’accordo con l’associazione ’Us’ per la gestione dellacomunale di via De Gasperi, a Luzzara. L’associazione si occupa da tempo di diffondere la pratica sportiva sul territorio, in particolare del basket, contando circa duecento iscritti, divisi in varie fasce di età. L’associazione promuove inoltre la manifestazione di sport e solidarietà ’Usfor Africa’, a sostegno di progetti missionari e basket inclusivo con atleti disabili. Tutto ebbe inizio nel 1985 per sostenere don Emanuele Benatti, all’epoca missionario in Madagascar. L’accordo è stato firmato dal sindaco Elisabetta Sottili con il presidente della società, Cristiano Bellucci, e la dirigente comunale Barbara Manfredini.