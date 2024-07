La terrazza di Porto Mirabello per un agosto denso di cinema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) La Spezia, 28 luglio 2024 - Dopo lo straordinario successo di luglio continua il programma per gli appassionati dinellacon la spettacolare vista sudal 1° al 30. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Film Club Pietro GermiIl Nuovo in collaborazione Fondazione Carispezia e Direzione. Il programma dioffre delle grandi anteprime nazionali, su tutte l'atteso film per famiglia: 'Cattivissimo me 4' e il meglio della stagione appena trascorsa, oltre a qualche importante uscita estiva. L’ingresso è dalle 20.30 e l’inizio proiezioni è alle 21,15, prevendita online su www.ilnuovoastoriagaribaldi.it o msg whatsapp al 348 5543921, il biglietto delsi può acquistare anche alla cassa fino ad esaurimento posti.