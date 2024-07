La mente che vince

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 luglio 2024) Ormai dietro ai campioni c’è sempre la figura del «mental coach». Che li guida per eliminare le interferenze psicologiche dalle prestazioni. Quanta forza mentale è servita a Gianmarco Tamberi perre le Olimpiadi di Tokyo del 2020 dopo un infortunio terribile? Quanta concentrazione, alla ginnasta statunitense Simone Biles, per tornare ad aggiudicarsi praticatutto dopo una sosta di più di due anni dovuta a un problema mentale? Quanta a Cristiano Ronaldo, agli Europei 2024, per tirare un rigore (e segnare) solo pochi muniti dopo averne sbagliato uno che poteva essere decisivo? Mens sana in corpore sano: è noto da sempre il legame tra corpo e cervello, tra controllo del movimento e del pensiero.