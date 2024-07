Il progetto del Parco | Una presa autonoma per avere dal Lamone un flusso costante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Se lo svuotamento estivo della valle diventerà pratica ordinaria di gestione dell’acqua nella valle della Canna, è altrettanto chiaro che la soluzione ideale e definitiva non può che essere assicurare un afdi acqua daltale da raggiungere e mantenere alti i livelli e soprattutto da rendere efficace anche il dedell’acqua. La direzione delsta lavorando in questa direzione. Precisa il direttore Massimiliano Costa: "Se nella valle venisse assicurato un forte af, la corrente assicurerebbe non solo il continuo ricambio dell’acqua e con questo l’asportazione dei fertilizzanti, azoto e fosforo, ma anche laossigenazione. Per cui non ci sarebbe più bisogno dello svuotamento sistematico della valle.