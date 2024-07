Il destino dei giganti dimenticati | Colonie investimenti e meno vincoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Per agevolare la ristrutturazione dellee invogliare i privati a procedere, occorre avere finanziamenti statali e rivedere alcuni punti, compreso gli usi, del documento regionale "Città delle". Questo è quanto l’amministrazione riccionese intende chiedere non appena a Bologna si insedierà la nuova assemblea legislativa. D’altra parte, nella Commissione territorio la Regione sulleaveva già pensato a una legislazione ad hoc. Ma escludendo alcune eccezioni, a Riccione il recupero delle strutture, una quindicina in tutto di cui tre comunali (Reggiana, Adriatica Soliera Carpi e Bertazzoni), resta al palo. Diversi gli interessi, ma poi nulla si è messo mai davvero in moto, lasciando lecome semplici cattedrali nel deserto.