Ginnastica artistica le Fate inseguono finali alle Olimpiadi | Italia all’arrembaggio Simone Biles debutta a Parigi

(Di domenica 28 luglio 2024) L’dellafemminile vuole sognare in grandedi2024, dove si presenterà dopo aver vinto gli Europei nella gara a squadre e con il dichiarato obiettivo di conquistare una medaglia nel team event. La nostra Nazionale, quarta a Tokyo 2020 per una manciata di decimi, inseguirà la qualificazione all’atto conclusivo della regina attraverso il turno preliminare che andrà in scena oggi nella capitale francese: le azzurre saranno impegnate nella seconda suddivisione. Alice D’Amato si presenta da Campionessa d’Europaparle asimmetriche e ha tutti i mezzi per accedere all’atto conclusivo sugli staggi: è sul grande obiettivo individuale di questa rassegna a cinque cerchi, oltre al desiderio di ottenere un buon piazzamento nel concorso generale.