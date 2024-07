Fischiato dal pubblico Van de Velde l’olandese di beach volley condannato per stupro minorile E la sua federazione lo difende

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Prima i fischi, poi la sconfitta: esordio da dimenticare per il giocatore olandese diSteven van de, di sicuro tra gli atleti più discussi delle Olimpiadi. L’atleta è statoa quattro anni di prigione nel 2016 dopo aver ammesso tre capi di imputazione persu una bambina britannica di 12 anni e ne ha scontato solo uno. Oggi è stato preso di mira dalpresente durante la gara contro la nazionale italiana di Adrian Carambula e Alex Ranghieri. E se l’organizzazione ombrello nazionale per i centri di crisi dello“Rape Crisis England & Wales” ha parlato di “convocazione scioccante“, il portavoce del Comitato internazionale Mark Adams aveva parlato così lo scorso sabato 22 luglio: “Descriverci come persone a loro agio e felici non sarebbe corretto.