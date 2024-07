Falli di mano si cambia un’altra volta | puniti solo se sono volontari Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024)di, sise) In Serie A torna laetà del fallo di. Come scrive il Corriere dello Sport con Edmondo Pinna:– ancora – la valutazione suidiche portano al rigore e alla negazione di una rete scontata. Nel tentativo non certo di semplificare la materia, impossibile da dipanare. E allora, meglio renderla omogenea alle altre situazioni da campo, sperando che la cosa non porti nuovi spunti di polemica. Sembra un ritorno al passato, quando esisteva ancora il concetto della «età», sostituito con il passare del tempo con un più con«punibilità» (il Collina designatore italiano diceva giustamente che un calciatore che “amente” colpisce il pallone con unaandrebbe internato immediatamente).