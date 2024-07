Dov' è Bergoglio? Viganò e la bordata olimpica sull' Ultima cena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha scatenato un aspro dibattito a livello globale. La citazione dell'd Leonardo da Vinci in versione dj set queer con drag queen al posto degli apostoli ha fatto indignare molti osservatori. Non poteva mancare un gesto, in questa direzione, del vescovo ribelle Carlo Maria, il monsignore scomunicato dal Vaticano dopo la condanna per scisma in seguito alla lunga battaglia contro Papa Francesco.ha rilanciato un tweet del generale Mike Flynn molto in voga tra i cattolici conservatori americani, molti dei quali - contrari alla visione della Chiesa di Jorge Mario- vedono nel vescovo una sorta di baluardo tradizionalista.