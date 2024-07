Che Tempo Che Fa promo 2024-25 | bordata a Rai-Mediaset e ovazione social

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 luglio 2024) Con l'avvicinarsi della nuova stagione televisiva, le reti stanno preparando il terreno per un autunno ricco di novità e cambiamenti significativi. I palinsesti per la stagione/2025 sono stati recentemente svelati, rivelando alcune delle mosse più attese e discusse. Tra queste, la sostituzione di Amadeus con Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi spicca come una delle novità più rilevanti. Perché stiamo parlando di De Martino in un articolo di CheChe Fa? Nelle ultime ore è stato trasmesso il primodi Affari Tuoi-2025, ma ha attirato non poche critiche da parte del pubblico. In particolare, in molti hanno criticato un ritorno alle origini con i pacchi celesti di cartone e il telefono fisso eliminando, di conseguenza, la scelta stilistica e al passo coivoluta nelle ultime due edizioni da Amadeus.