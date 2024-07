Calciomercato Serie A | Dovbyk-Roma si fa Napoli piacciono Brescianini e Gilmour

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Milano, 28 luglio, 2024 – Giornata dimolto intensa nella capitale, sponda giallorossa. Laè sempre più vicina ad Artem. L’attaccante, dopo aver chiuso la porta all’Atletico Madrid, ora sta parlando con il Girona ma la trattativa è a buon punto. Inoltre, Soulé è arrivato in città e domani sosterrà le visite mediche. Ufficializzato anche Samuel Dahl, laterale di 21 anni proveniente dal Djungarden (squadra svedese). Un’altra ufficialità arriva da, dove Folorunsho rinnova fino al 2029. Lato mercato, il ds Manna sta lavorando per regalare a Conte due centrocampisti. Il più vicino è Marco, in uscita dal Frosinone per 12 miloni, l’altro nome è Billydel Brighton. Salendo in Lombardia, a Milano, l’Inter nei prossimi giorni deciderà il futuro di Valentin Carboni.