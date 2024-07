Terrore per due ragazze | scelte a caso alla fermata del tram e pestate da un picchiatore seriale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Milano, 27 luglio 2024 – Le aggressioni senza un perchédel 14. Dueprese a calci e spintonate a terra. Poi l'intervento della polizia e l'arresto del, un trentacinquenne ghanese già fermato in passato per percosse e resistenza a pubblico ufficiale. Davanti allo Strehler La ricostruzione dell'accaduto ci porta alle 15.45 di venerdì 26 luglio in largo Greppi angolo Foro Buonaparte, davanti al Teatro Strehler. Alcuni cittadini in attesa del14 sotto la pensilina richiamano l'attenzione degli agenti di una Volante del commissariato Centro, in pattuglia nella zona: segnalano che poco prima un uomo ha iniziato a spintonare e picchiare alcune persone che stavano aspettando l'arrivo del mezzo pubblico.