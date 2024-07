Stefano de Martino | età dove vive fidanzata Tutto su di lui

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Il noto conduttoreDeè in questi giorni sulla bocca di tutti, si sta preparando al definitivo salto di qualità in tv. La Rai ha deciso di affidare aDela pesantissima eredità lasciata da Amadeus, per il momento condividerà il fardello insieme a Carlo Conti. Quest’ultimo condurrà le prossime due edizioni del Festival di Sanremo, la 75esima e la 76esima, e con ogni probabilità passerà il testimone all’altro per la 77esima. O almeno questo sarebbe il piano delineato dai vertici di Viale Mazzini per il giovane conduttore, che intanto in autunno sarà al timone di Affari tuoi. A partire dalla prossima stagione televisiva,Desarà al timone di Affari tuoi – notizie.com (foto ANSA)E proprio della nuova avventura ha parlato ai microfoni de La Repubblica, non nascondendo una forte ammirazione per gli ex padroni di casa del game show.