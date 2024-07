Se Sinner cantasse non mi avrete mai come volete voi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Se Jannikconoscesse i 99 Posse, e se non fosse Jannik, in quest’epoca di social pubblicherebbe il brano “L’anguilla” il cui ritornello recita: “Non mimaivoi”. È stupefacente il rapporto tra il corpaccione del Paese e quest’atleta contemporaneo. Che è italiano, sì è italiano. Ma è soprattutto un giovane uomo di 23 anni (li compirà il 16 agosto), cittadino del mondo, che si sobbarca sacrifici da oltre dieci anni per coronare il suo sogno: diventare un grande tennista. Lo è diventato. È numero uno al mondo. Ovviamente quando è andato via di casa, non lo ha fatto per il Paese. In un contesto normale non sarebbe neanche da sottolinearlo. Ma il nostro non ci sembra un contesto normale. Quandoha lasciato casa, lo ha fatto da solo. Pensando al proprio futuro. Ha scelto la strada da seguire. E l’ha percorsa.