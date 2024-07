Piano diritto allo studio pronti 280mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Un investimento di circaper i progetti e gli interventi a sostegno delle scuole. "Il bene più prezioso che abbiamo a Buccinasco sono i nostri studenti", ha commentato il sindaco Rino Pruiti, con delega all’Istruzione, dando la notizia dell’approvazione deldi. "Per il secondo anno, il documento è stato approvato in tempi record, in modo che a settembre possano partire i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa richiesti dalle scuole e le numerose proposte dell’Amministrazione", spiega il sindaco. Tanti i progetti per la crescita culturale e civile degli studenti sin dall’infanzia e comprendono sia le scuole statali che le paritarie.