Parigi 2024 Nadal contro gli organizzatori | Gioco alle 14? Una follia

(Di sabato 27 luglio 2024) Rafaha appreso in conferenza stampa che domenica 28 luglio giocherà il suo match di primo turno in singolareOlimpiadi diall’incircaore 14. Il tennista spagnolo è rimasto particolarmente sorpreso, al punto che ha chiesto conferma al giornalista perché non se l’aspettava: “Davverodue? Mi sembra una, sono le 10 di sera. Tornerò al villaggio olimpico, vedremo cosa succede e prenderò insieme al team la decisione che riterremo più adeguata per avere più opzioni per ottenere un buon risultato per la Spagna“. ?? ¡@Rafaelse entera por @jitornadijo que mañana jugará a partir de las 14:00h! “¿A las 14:00 juego? No entiendo, son las 22:00 de la noche. Me parece una barbaridad” ? “Tendré que hablar con el equipo para ver cuál es la mejor opción para conseguir resultados” pic.twitter.