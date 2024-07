Parigi 2024 ascolti record in Francia per cerimonia d’apertura | eguagliati i Mondiali 2006

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Ladei Giochi Olimpici diè stata seguita con picchi tra i 22,07 e i 23,4 milioni di spettatori in, entrando di diritto tra le trasmissioni più viste del Paese. Lo share del canale pubblico France 2 ha raggiunto le vette toccate nel Mondialecon la finale di Berlino vinta dall’Italia e la semifinale dei transalpini contro il Portogallo della stessa edizione. L’evento più visto in assoluto resta però l’ultima finale dei, quella del 22 in Qatar contro l’Argentina, seguita da 24,08 milioni di spettatori. In Italia, laha intrattenuto su Rai2 4,2 milioni di spettatori, pari al 29.2%.inperSportFace.