Olimpiadi di Parigi 2024 cerimonia d’apertura | da capolavoro a vergogna scoppia la polemica

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio– ”Unfrancese”, un ”motivo di orgoglio” e ”uno schiaffo agli oscurantisti”. Anzi no, una ”” e uno spettacolo ”woke”, ovvero ”politicamente corretto”. La classe politica francese, che si è imposta ”una tregua”, si è mostrata divisa anche di fronte allache ieri sera ha inaugurato i Giochi olimpici di, la prima che si è svolta fuori dagli stati e nel centro di una capitale.di, al via la– DIRETTA I più vicini al presidente francese Emmanuel Macron, che su ‘X’ è intervenuto solo con il suo motto ”Allo stesso tempo”, sono stati i primi a intervenire pubblicamente, ovviamente con parole di elogio. ”Lapiù bella della storia per la competizione sportiva più bella del mondo nel Paese più bello del mondo!”, ha esultato il ministro dell’Economia Bruno Le Maire.