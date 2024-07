Non è più lui Raul lo choc dopo Martina e dopo Temptation Island | come si è mostrato adesso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Aè finita la relazione tra. L’addio al falò di giovedì 25 luglio, ma poi? Dalle anticipazioni che erano circolate in questi giorni, era emerso che non ci fosse stato un ritorno di fiamma. E anzi, si parlava di nuova frequentazione di lui con la single Nicole. Poi, finalmente è uscito il video su Witty Tv della ex coppia un mesele riprese, doveha spiegato cheil falò ha avuto una vera e propria crisi e non riusciva a smettere di piangere. “Una cosa che non gli era mai capitata prima”Quando sono tornato a casa mi è mancata tantissimo, noi facevamo tutto insieme per chi non è stato semplice non averla” ha detto confermando le parole al falò, quando aveva rivelato di essere ancora innamorato di. Non si sono più sentiti al ritorno dalla Sardegna, “non avrei potuto farlo.