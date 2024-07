Morrone incontra l’ambasciatrice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Il deputato della Lega Jacopo, a Roma, nella sua veste di presidente della sezione bilaterale di Amicizia Italia-Piccoli Stati, hato l’ambasciatore di San Marino presso la Repubblica italiana Daniela Rotondaro, in seguito alla riunione di insediamento della sezione bilaterale di Amicizia Italia-San Marino. "Ringrazio il presidente– ha commentato l’ambasciatore – per essersi reso parte attiva nel costituire l’intergruppo parlamentare di amicizia Italia-San Marino che certamente contribuirà a rafforzare le già ottime relazioni tra i due parlamenti e i due Paesi. A breve anche a San Marino, dove si sono appena svolte le consultazioni politiche, sarà costituito un analogo gruppo interparlamentare sammarinese con l’impegno di organizzare un primo incontro tra settembre e ottobre prossimi per avviare un confronto su temi di reciproco interesse".