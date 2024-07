Meluso | le clamorose dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) “L’abbiamo perso a parametro zero e potevamo fare qualcosa in più, me ne assumo la responsabilità”. Sono state queste le parole con cui Mauro, ex direttore sportivo del Napoli, ospite su Sportitalia, nella stagione orribile del post, scudetto, ha raccontato l’addio di Piotr Zielinski, passato a parametro zero all’Inter. Parole che, va detto, sottolineano una grande onesta intellettuale da parte di, sui cui poteri si è molto ironizzato nell’anno di operato col club partenopeo. Ritardi imperdonabili e scelte poco coraggiose. Dopo lo scudetto, probabilmente, in società azzurra si è festeggiato davvero troppo, perdendo settimane cruciali per iniziare a programmare. Il caso Zielinski è emblematico, così come la scelta dell’acerbo Natan per sostituire Kim, dopo aver creduto per settimane di poter arrivare a Kevin Danso.