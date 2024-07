Lottizzazione Abusiva e Falsificazione | Sequestrati Due Edifici sul Lungomare

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Chieti - Dueresidenziali, in fase di completamento e ubicati lungo il, sono stati sottoposti a sequestro preventivo dal gip di Chieti. L’operazione, condotta dai carabinieri forestali su delega della Procura della Repubblica, ha portato anche all’indagine di cinque persone per i reati di. L'Operazione e le Accuse I due complessi residenziali, destinati ad ospitare oltre 40 appartamenti, sono stati ritenuti non conformi alle normative urbanistiche. L’accusa si basa su una consulenza tecnica che ha rivelato come i lavori non fossero una semplice "ristrutturazione edilizia" come dichiarato dai progettisti, ma una vera e propria "nuova costruzione", in violazione degli indici di edificabilità previsti.