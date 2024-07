LIVE Boxe Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Alessia Mesiano vince su Gizem Ozer sconfitte per Cavallaro e Charaabi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.31 Prima giornata di pugilato molto amara per l’Italia, subito fuori Salvatoree Sirin. Unica nota positivache passa il turno sconfiggendo. Finisce il match, sconfitta per Salvatoreil turco Aykutsun 4-1. Destro di Aykutsun. Gancio sinistro di. Sinistro di. Scambi aperti tra i due pugili. Inizia il terzo round. Finisce il secondo round,la seconda ripresa Aykutsun suin difficoltà. Destro di Aykutsun. Scambi aperti sulle corde tra i due pugili. Ancora gancio sinistro di Aykutsun. Diretto destro di Aykutsun su. Inizia il secondo round. Finisce il primo round, 4-1 per Aykutsun contro Salvatore. Attacco rapido di. Round molto tattico contro Aykutsun. Destro a vuoto di