Like a Dragon | Yakuza Prime Video svela il primo trailer

(Di sabato 27 luglio 2024) In occasione del panel Amazon MGM Studios al Comic-Con di San Diego è stato presentato ildi, la serie ispirata alla sagaludica. Da sempre indicata come una delle sagheludiche di successo più longeve in assoluto,è oramai indirizzata verso il mondo della cultura cinematografica ..o per meglio dire “televisiva”. Le primissime immagini della serie tv mostrate questa notte da Amazon mostrano grandi potenzialità, confermando che il mondo deigames non può che essere un enorme contenitore di occasioni per Hollywood. Basato sulla serie digiochi polizieschi di RGG Studio,vedrà il protagonista Kiryu interpretato da Ryoma Takeuchi (Kamen Rider Drive).