Il dolore i silenzi il mistero in un reparto di neuropsichiatri infantile Il libro di Bussola

(Di sabato 27 luglio 2024) Scrivere è soffrire, farsi carico di qualcuno, diventare la voce “di un afono”, il grido di un muto. Raccontare ildi un figlio e di un genitore che assiste al suo disfacimento è un po’ come morire. Matteosa come si trattano certi temi, il pudore nell’avvicinarsi e la purezza nel metterli su carta. Lui di genitori, figli e scrittura ne sa tanto perché da tempo indaga questi mondi prossimi e misteriosi. Lo fa da un osservatorio privilegiato, conducendo con Federico Taddia il programma radiofonico “Non mi capisci”, in onda ogni domenica su Radio24. La neve in fondo al mare (Einaudi - Stile libero, 192 pp., 17 euro) racconta la storia di Caetano, papà di Tommy, figlio anoressico e delle loro vite catapultate all’interno di undi