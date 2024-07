Gran Premio Garfagnana all’australiano Sims

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Dominio del team ciclistico internazionale Veleka con sede a Praga nella Repubblica Ceca nella IX edizione del, gara nazionale riservata alla categoria Juniores, con arrivo in salita presso il campo sportivo di Sillicagnana in Comune di San Romano, organizzata dall’Associazione sportiva Sillicagnana-Cicli Mori. La vittoria è andataOliverche ha percorso i 116 chilometri della gara con il tempo di 2h44’05“, alla media di 42,417 km/h. Sono partiti 76 atleti e sono giunti al traguardo in 45 al termine di una gara impegnativa.ha preceduto sull’arrivo il compagno di squadra e connazionale Jeremy Smith. Al terzo posto con un ritardo di 2’25“ il ligure Federico Cozzani del Team Franco Ballerini.