Forlì contro Caronno per un posto ai playoff

(Di sabato 27 luglio 2024) Riparte il campionato di serie A di softball dopo la pausa per la Coppa del Mondo (che ha visto il Giappone conquistare il quarto titolo, a discapito degli Usa), e la sesta giornata del girone di ritorno, che riprende dopo oltre un mese di sosta, propone Italposa-Rhea Vendors(play ball di gara1 alle 17, alle 18.30 invece gara2). La riedizione della finale scudetto dell’anno scorso è un match che mette in palio l’accesso alla post-season. È infatti a pieno titolo uno sdiretto in chiave, conin chiara posizione di vantaggio potendo contare su un consistente terzoe cinque lunghezze di margine sulle avversarie, le quali, dopo un eccellente girone di andata, sono scivolate indietro fino alla quinta piazza.