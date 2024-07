Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | due nodi da sciogliere sul mercato Occhio al futuro di Gonzalez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Firenze, 28 luglio 2024 - Sono un paio idadeldella. Il primo riguarda ildi Nico. Perché non ce ne vorranno i vari Brekalo, Sabiri, Nzola e Kouame, ma è l'argentino quello che sposta gli equilibri (anche economici) del club gigliato. Le voci intorno a una sua cessione si sono moltiplicate con il passare dei giorni. Con l'arrivo di Colpani l'addio di Nico ha preso quota, ma non è una novità che lasia disposta ad ascoltare le offerte per il suo numero 10. Non dovranno essere inferiori a 30-35 milioni. Fin qui si è informato il Newcastle, così come l'Atletico Madrid che però ha bisogno di far cassa prima di presentare una proposta ufficiale. Sullo sfondo anche sirene dall'Arabia Saudita, paese le cui squadre non hanno problemi a recapitare l'assegna che farebbe felice Rocco Commisso.