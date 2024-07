DAZN i nuovi prezzi dopo le proteste degli utenti e non solo | sarà meno cara ma… solo in Francia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) I campionati italiani e le competizioni europee sono alle porte e un argomento caldo è quello relativo ai diritti tv. Isono aumentati ed i tifosi sono sempre più preoccupati: un abbonamento costerà da un minimo di 34.99 euro a un massimo di 69.99 euro per il servizio Plus. Nella giornata di giovedìha finalizzato l’acquisizione di tutti i diritti della Ligue 1le tensioni e le incertezze delle ultime settimane. Secondo quanto riporta l’Equipe la piattaforma ha visto l’agitazione nell’opinione pubblica incausata delle prime simulazioni di offerta da 30 a 40 euro al mese per cercare di rientrare dall’investimento di 400 milioni di euro a stagione. IIl management diha deciso di rivedere idelle offerte e di stabilizzarli sulla cifra di 25 euro al mese.