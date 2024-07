Casalnuovo pusher denunciato dai Carabinieri | spacciava nel Parco Macello

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilè stato trovato in possesso di crack, cocaina e contantidi Napoli. Continua l’attività deiimpegnati nel contrasto allo spaccio di droga. All’alba i militari della Tenenza di, guidati dal comandante Mirco Granocchia, sono intervenuti neled hannoundi 60 anni trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, 3 dosi di crack e 235 euro in contante ritenuto frutto di provente illecito. L’attività deimira chiaramente ad arginare il fenomeno dello spaccio di droga in una zona che fino a pochi mesi fa era una vera e propria piazza di spaccio. Poche settimane fa, proprio a pochi passi dalla piazza di spaccio sgominata nel, vi è stata l’inaugurazione di un campetto di calcio comunale a cui hanno partecipato diverse istituzioni.