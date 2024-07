Vigili del fuoco pontini al lavoro per liberare un gattino rimasto incastrato nel motore di un’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un salvataggio purtroppo abbastanza frequente quello operato ieri daideldel Comando Provinciale di Latina in Via dei Volsini. Nel primo pomeriggio, dopo aver ricevuto una chiamata, i pompieri si sono precipitati sul luogo dove alcune persone avevano segnalato il disperato miagolio di un micino provenire dain sosta. Un Salvataggio Eroico sotto il Sole Cocente I pompieri, sotto il sole rovente, hanno lavorato per quasi un’ora per individuare ile metterlo in salvo. Il pelosetto, di pochi giorni, non si muoveva e, se idelnon avessero insistito nella loro missione, il micio sarebbe morto di stenti nel suo improbabile “rifugio”.